Un caso di Covid nella squadra di Firenze, slitta la sfida con la Uyba

UYBA Volley comunica che la partita contro il Bisonte Firenze, in calendario domani 25 ottobre alle 17 alla e-work arena, è rimandata a data da destinarsi. Sempre il Covid, che questa volta ha colpito il team avversario, la causa del rinvio.

Questa la nota diffusa dalla Lega Pallavolo Serie A femminile: la Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che la Società Azzurra Volley San Casciano ha segnalato un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

In attesa di effettuare i tamponi di controllo su tutto il gruppo squadra azzurro, vista l’impossibilità di ricevere gli esiti entro la prevista partenza per Busto Arsizio, in via precauzionale è rinviata a data da destinarsi la gara tra Unet e-work Busto Arsizio e Il Bsionte Firenze, valida per la 7a giornata di andata della Serie A1, in programma per domenica 25 Ottobre alle ore 17:00.