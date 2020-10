Un caso a scuola, in quarantena le quarte elementari di Besnate

Tutte a casa, le quarte elementari della scuola di Besnate: misura di quarantena precauzionale.

«A seguito di un caso positivo al COVID 19 è stato disposto dall’autorità scolastica preposta, ai sensi del protocollo anticontagio, l’allontanamento della frequenza a scuola delle classi quarte della nostra scuola elementare a partire dalla giornata di oggi 20.10.2020» scrive stamane il sindaco Giovanni Corbo.

Il singolo contagio potrebbe avere riguardato un docente, visto che ha comportato l’isolamento di più classi.

«Siamo in contatto con la Dirigente Scolastica per l’avvio della modalità di didattica a distanza per le bambine e i bambini delle classi quarte fini al loro rientro a scuola» continua il sindaco. Le misure di quarantena, obbigatorie, vengono spesso comunicate alla vigilia dell’entrata in vigore, un tema che sta mettendo in difficoltà spesso i genitori.