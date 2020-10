Un contagio al liceo Ferraris: scatta l’isolamento e la didattica a distanza

Una grande collaborazione tra tutte le componenti e il rispetto sociale molto sentito. Al Liceo Ferraris di Varese, la notizia di un caso positivo è emersa proprio grazie alla gestione partecipata e condivisa del rischio epidemico: « La segnalazione è partita proprio dai genitori che mi hanno permesso di chiamare subito i compagni di classe e disporre l’isolamento fiduciario dell’intera classe» racconta il dirigente Marco Zago.

Il caso positivo allo scientifico ha innescato l’attuazione di tutti i protocolli predisposti sin dal settembre scorso: « Abbiamo già ieri provveduto a sanificare tutti gli ambienti e avviato la didattica a distanza per la classe coinvolta».

Per la comunità di oltre 1300 persone il caso positivo è “quasi” fisiologico considerano i numeri della pandemia delle ultime tre settimane nel Varesotto: « Devo riconoscere che l’intera comunità scolastica, dai ragazzi, al personale e ai genitori sta affrontando con grande responsabilità questo anno scolastico. Ciascuno fa la propria parte nel rispetto dell’intera collettività. Questa cosa è ancora più importante ora che andiamo verso la stagione dei raffreddori».

Allo scientifico varesino, gli studenti entrano scaglionati: un primo gruppo alle 7.55 e un secondo gruppo alle 8.50. Ogni classe fa lezione in presenza tranne 3 o 4 ragazzi che seguono, a turno, da casa con un sistema di video conferenza che il liceo ha provveduto a potenziare : « Ci sono alcuni corsi con la presenza di alunni di classi diverse, come il percorso biomedico, che abbiamo dovuto attivare esclusivamente a distanza perchè non possiamo radunare studenti di classi diverse. Ma a parte queste situazioni, non si registrano criticità. Certo, ci aspettiamo anche altri possibili casi. Ma questa grande partecipazione da parte di tutta la comunità scolastica mi permette di essere fiducioso anche per il futuro».