Un contagio, sospese le attività di una sezione alla materna di Luvinate

Un piccolo iscritto alla scuola materna di Luvinate, risultato positivo al coronavirus, ha obbligato la direzione dell’istituto a sospendere le attività in una sezione su disposizione di Ats. Le famiglie hanno già ricevuto una comunicazione scritta dalla Scuola.

«Grazie alla puntuale organizzazione e separazione di spazi avviata dalla Scuola dall’inizio del nuovo anno in base ai protocolli vigenti, proseguirà in sicurezza l’attività della sezione gialla», fanno sapere dall’amministrazione comunale.

ATS sta procedendo nell’inviare a ciascuna famiglia le relative comunicazioni e procedure di isolamento.

«Alla famiglia coinvolta e al piccolo bimbo il saluto e la vicinanza del Comune. Cogliamo l’occasione per ringraziare insegnanti ed operatori per il puntuale lavoro realizzato ogni giorno per i nostri bambini», concludono dal Comune.