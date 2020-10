Un grande trifoglio davanti al Comune per la Giornata delle persone con la sindrome di Down

Un trifoglio esposto fuori da Palazzo Brambilla, sede del Municipio di Castellanza, per ricordare la Giornata nazionale delle persone con Sindrome di Down, che ricorre l’11 ottobre: «L’idea ci è venuta perché le tre foglie rimandano alla trisomia 21. Non esiste un logo o un simbolo che rimandi immediatamente alla sindrome di Down e quindi abbiamo pensato a questo» – spiega Gianna Leo, responsabile con Federica Chittò, del progetto “Andare verso casa”.

«Il mese di ottobre è dedicato al la sensibilizzazione sulla sindrome e il nostro obiettivo è ricordare a tutti che, se adeguatamente stimolate, le persone con trisomia 21 possono dare un importante contributo alla società. Bisogna però metterle in condizione di farlo, lavorando per l’inclusione sociale» – proseguono le responsabili.

Proprio per aiutare i loro figli e altri ragazzi con la sindrome di Down a inserirsi al meglio nella società, Gianna e Federica hanno dato il via al progetto “Andare verso casa”, che aderisce ad Anffas Legnano (presieduta da Francesca Fusina): l’obiettivo è per tutti il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Per raggiungerlo, i ragazzi avranno la possibilità di “fare pratica” in un appartamento in viale Italia, a Castellanza, cimentandosi in varie attività quotidiane: con la supervisione di alcuni educatori, fanno la spesa, cucinano oppure ordinano il cibo da farsi portare a domicilio, apparecchiano, rassettano la casa e trascorrono del tempo insieme.

«Quello che desidero per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, che ha subito aderito con entusiasmo all’iniziativa – è che aspiri a un modello di comunità che attivando percorsi di inclusione e riconoscendo la dignità di ogni persona riesce a valorizzare la ricchezza di cui ognuno di noi è portatore».