Un positivo nello staff del Casale fa rinviare il match con la Castellanzese

L’USD Castellanzese 1921 comunica che la gara tra i neroverdi e il Casale, valida per la 4^ giornata di Serie D, in programma domenica 11 ottobre presso lo Stadio Giovanni Provasi di Castellanza è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore.

Il provvedimento è stato adottato a causa della positività di un componente dello staff nerostellato, così la società ha chiesto immediatamente alla Lega Nazionale Dilettanti la cancellazione dell’incontro valido per la quarta giornata del campionato.

Finora, il Casale ha disputato una sola partita, quella di mercoledì persa col Saluzzo. Rinviate causa Covid le gare con Gozzano e Castellanzese, per maltempo quella di Lavagna.