Un tampone positivo tra gli alunni delle medie di Sumirago, una classe in quarantena preventiva

Come prevedono le procedure di prevenzione anti Covid una classe delle scuole medie di Sumirago è stata messa in quarantena preventiva dopo che tra gli alunni che la frequentano è emersa la positività al virus SarsCov2 come confermata da un tampone.

Si tratta di un caso che non frequentava la scuola già da qualche giorno ma sono comunque partite le procedure previste dal protocollo. Per gli alunni della classe parte dunque la didattica a distanza da casa e si stanno programmando i tamponi diagnostici di controllo. Salvo diverse indicazioni potrebbe essere previsto il rientro già il prossimo 20 ottobre.

Oltre alla dirigenza dell’istituto è stato coinvolto anche il Comune che monitora gli sviluppi: «Attualmente tra i nostri concittadini ci sono ancora 9 positivi al virus – spiega il sindaco Croci -. Fortunatamente non risultano avere sintomi se non qualcuno in forma molto lieve».