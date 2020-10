Un weekend sotto l’ombrello della fantasia e non solo

Le nuove restrizioni ricordano di vivere anche gli eventi del fine settimana rispettando le regole e le misure di sicurezza. Scatta il coprifuoco in tutta la Regione ma tante sono le iniziative che si possono seguire in piena sicurezza.

METEO

LE PREVISIONI – Fine settimana incerto tra pioggia e sole. Secondo il Centro Geofisico Prealpino in arrivo un lieve miglioramento ma lunedì è attesa una nuova perturbazione – Leggi l’articolo

SPECIALE GIANNI RODARI

ITALIA – I cento anni di Rodari dal doodle di Google ai Meridiani Mondadori. Oggi 23 ottobre lo scrittore di Gavirate avrebbe compiuto cento anni. Il web, la televisione e l’editoria lo omaggiano – Leggi l’articolo

UNIVERSITÀ – Anche l’Insubria celebra Rodari e la sua grammatica “fuori e dentro le regole”. Incontro online sabato 24 ottobre dedicato al grande scrittore. Facchetti (Scienze della comunicazione): “Una figura strettamente intrecciata al nostro territorio” – Leggi l’articolo

GAVIRATE – I regali di Gavirate per i 100 anni di Gianni Rodari. Una serata, una rivista, una nuova installazione d’arte e una mostra collettiva per celebrare il 23 e 24 ottobre il compleanno del grande autore – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Gianni Rodari a cent’anni dalla nascita, festa sul web. Appuntamento per grandi e bambini, venerdì 23 ottobre, alle ore 17.00 sulla pagina Facebook della biblioteca – Leggi l’articolo

UBOLDO – Buon centenario Gianni Rodari. Insegnò anche a Uboldo. Il più grande scrittore per ragazzi del XX Secolo fu supplente nella scuola della Regusella. Proprio a Uboldo nacque l’ispirazione per il genere di scrittura “fantastica” – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Le Giornate Fai continuano, tanti luoghi da scoprire nel weekend. Sabato 24 e domenica 25 ottobre continuano gli appuntamenti con il FAI: aperti diversi beni grazie all’aiuto delle delegazioni sul territorio – Leggi l’articolo

MILANO – Con le Giornate del Fai alla scoperta di ex conventi e palazzi. La cascina Ca’Grande di Zibido San Giacomo, l’ex convento dell’Annunciata, Palazzo Cittadini Stampa e la splendida canonica agostiniana di Bernate Ticino, i luoghi visitabili con i volontari del Fai sabato 24 e domenica 25 ottobre – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – “ApritiModa”, al Museo del Tessile la storia della tradizione industriale. Sabato 24 e domenica 25 ottobre un appuntamento che mette in rilievo la capacità artigianale dei nostri territori e delle loro importanti produzioni – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio si parte per la Luna: in mostra i 50 anni dello storico allunaggio. La mostra “Apollo 50” curata dal fotografo Luca Leone potrà essere visitata oggi e domani dalle 10 alle 19, e nel prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 ottobre – Leggi l’articolo

TRAVEDONA MONATE – Torna “Parlapà”, uno spazio solo per genitori maschi. Promosso dall’associazione l’Anfora lo spazio dedicato ai quasi-papà e ai neo-papà (con bimbi fino ai 5 anni) torna sabato 24 ottobre – Leggi l’articolo

COCQUIO TREVISAGO – A Cocquio Trevisago l’annullo filatelico dedicato ai piccoli comuni. L’iniziativa di Poste Italiane. Domenica 25 ottobre in P.zza Società Operaia dalle 12:00 alle 18:00 – Leggi l’articolo

PIEMONTE – Torna il “Drapò” sulla Sacra di San Michele. Tutti i fine settimana, fino a dicembre, sarà illuminata con i colori della bandiera della Regione Piemonte – Leggi l’articolo

TEATRO

BUSTO ARSIZIO – “Scintille” al Sociale: si riparte dal “Gatto con gli stivali”. La tradizionale rassegna di teatro per bambini a cura di Progetto Zattera propone 3 spettacoli autunnali a partire dal 25 ottobre – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – Il festival “Piambello dal vivo” prosegue (in sicurezza) con tre spettacoli a Bisuschio. La nuova emergenza Covid ha costretto gli organizzatori a rivedere il calendario, e nel fine settimana saranno tre gli spettacoli offerti con ingresso libero al Cine Teatro San Giorgio – Leggi l’articolo

CREMENAGA – A Cremenaga lo spettacolo “Giungla” apre il programma di “Piambello dal vivo”. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre alle 16.30 in via Vittorio Veneto, 23. Ingresso gratuito con prenotazione – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – “Sogni all’aria aperta”: tre spettacoli al Festival di teatro per ragazzi. Curata da Intrecci teatrali per Piambello dal Vivo, la rassegna è adatta a tutta la famiglia e sarà ospitata dal 23 al 25 ottobre dal Teatro San Giorgio – Leggi l’articolo

LUGANO (CH) – Draghi e principesse al Festival internazionale delle marionette. Il 24 e 25 ottobre due spettacoli in 4 repliche al Teatro Foce per il secondo weekend della 38° edizione della rassegna con artisti da tutto il mondo – Leggi l’articolo

MUSICA

TEMPO LIBERO – Tributo a David Bowie, musica rock e cena da iComHub a Turate. Non si ferma la musica live da iComHub; inizio concerti alle 20 e cena fronte palco – Leggi l’articolo

CINEMA

VARESE – Al Miv due rassegne: una per piccoli e una dedicata al cinema italiano. La prima ogni sabato e domenica propone una vantaggiosa offerta sui titoli della rassegna Family Replay, mentre la seconda “Cinema Italiano” è in programma tutti i lunedì e martedì offre i titoli italiani più amati – Leggi l’articolo

ARTE E DESIGN

CERRO DI LAVENO MOMBELLO – Il Midec dedica una sala ad Antonia Campi. Il museo internazionale della ceramica domenica 25 ottobre terrà l’inaugurazione ufficiale della sala dedicata alla designer italiana. In mostra anche “Il mondo illustrato” di Angelo Ruffoni – Leggi l’articolo

VARESE – La Varese Design Week sfida il labirinto del virus. Dopo grandi vicissitudini e rinvii, la 5° edizione è ufficialmente iniziata nella mattina del 21 ottobre, con il titolo “Labyrinth” – Leggi l’articolo

ARTE – “Dodici concreti atti astratti”, alla Fonderia delle Arti spazio ad Andrea Achille Ravetti. Domenica 25 ottobre la mostra del giovane artista classe 2004. All’esterno dell’area sarà allestito il “Mercatino degli hobbisti” – Leggi l’articolo

LUGANO – Grandi donazioni, testimonial e mecenati: due giornate di studio a Lugano. Sabato 24 e domenica 25 ottobre al Conservatorio di Lugano si parla di percorsi innovativi per collaborare con i mecenati. Tra i relatori Giuseppina Panza di Biumo, figlia del conte Giuseppe Panza – Leggi l’articolo

NOVARA – Riapre la mostra sul Divisionismo italiano. L’esposizione chiusa anticipatamente per l’emergenza sanitaria riapre nella suggestiva cornice del Castello Visconteo Sforzesco – Leggi l’articolo

CULTURA – “Superpop”, Andy Warhol in mostra a Torino . Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, fino al 31 gennaio 2021, il visitatore potrà rivivere l’atmosfera sui generis della mitica “Factory” – Leggi l’articolo

LUINO – Palazzo Verbania si tinge di “Oscar”: una mostra a Luino sulla storia dei tascabili Mondadori. Le copertine dei libri più famosi e divenuti popolari alla metà degli anni Sessanta, frutto di un’intuizione geniale. L’inaugurazione avverrà in streaming – Leggi l’articolo

LIBRI

CASTIGLIONE OLONA – Il caso Welsh arriva a Castiglione Olona. Venerdì 23 ottobre la presentazione del libro di Vittoria Maria Passera alla Biblioteca Civica – Leggi l’articolo

COMO – Torna Parolario: nell’anno del Covid la rassegna letteraria di Como è dedicata al coraggio. Dal 23 ottobre al 1° novembre a Como l’edizione 2020 di Parolario, con appuntamenti quotidiani a Cernobbio e alcuni anche a Brunate – Leggi l’articolo

ITINERARI

VARESE – INARZO – In bicicletta armati di binocolo sul Lago di Varese. La Lipu propone per domenica 25 ottobre una biciclettata attorno al Lago di Varese alle 9 e poi, alle 15.30, il laboratorio per bambini “Scienziati e stregoni” – Leggi l’articolo

VALCERESIO – 150 km di sentieri a 20 minuti da Varese: è il Parco delle Cinque Vette. Un sogno per amanti del trekking e appassionati di Mountain Bike quello fra Valganna e Valceresio, un parco dove è possibile avventurarsi lungo percorsi segnati e adatti a tutti i livelli di preparazione – Leggi l’articolo

EVENTI ANNULLATI O RIMANDATI

BUSTO ARSIZIO – Bustolibri.com rinvia gli appuntamenti di ottobre. Sono rimandati tutti gli appuntamenti restanti previsti a ottobre. Resta confermato solo l’incontro del 4 novembre alla scuola Wall Street English. – Leggi l’articolo

AZZATE – L’emergenza covid cancella le visite senologiche gratuite. L’evento clou di “Valbossa In Rosa” è stato cancellato su richiesta dei medici delle Asst Sette Laghi e Valle Olona. Annullati gli appuntamenti fissati da 288 donne, 50 erano in lista d’attesa – Leggi l’articolo

VARESE – Varese, rinviati i primi due concerti della stagione musicale comunale. Erano previsti per previsti per il 25 ottobre e l’8 novembre. In base all’evolversi della situazione le decisioni per le altre date – Leggi l’articolo