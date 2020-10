“Usate la mascherina”: assessore di Cairate annuncia la positività al Covid-19

“State attenti e indossate sempre la mascherina”: l’invito alla prudenza arriva da Cairate, direttamente dagli uffici comunali. Non un semplice richiamo ai cittadini, ma un accorato appello che giunge da chi, il virus, sta purtroppo imparando a conoscerlo.

L’assessore Anna Pugliese ha infatti annunciato di essere positiva al Covid: con un lungo post su Facebook si è rivolta ai suoi concittadini per raccontare con sincerità quanto sta avvenendo.

“Con questo post voglio comunicarvi che anch’io, purtroppo, sono stata contagiata da questo maledetto Virus.

Venerdì ho accusato i primi sintomi con febbre e tosse che si sono aggravati nella notte. Subito Sabato mattina ho chiamato il mio medico e la guardia medica che, facendosi descrivere i sintomi, mi ha fatto ricoverare all’Ospedale di Busto Arsizio dove, dopo aver effettuato il tampone, sono risultata positiva.

Sono stata subito trasferita nel reparto Covid dell’ospedale dove ho trovato del personale gentile, professionale e premuroso che non smetterò mai di ringraziare perché quando capiti in una situazione di questo tipo la “botta psicologica” e molto forte.

Ho passato le giornate di Sabato e Domenica sotto ossigeno e, grazie alle cure previste dal protocollo sanitario, nella giornata di oggi sono tornata autonoma e quindi mi hanno fatto tornare a casa.

Sono quindi in isolamento domiciliare senza poter vedere ed avere contatti con i miei familiari (ho la fortuna di aver una casa che mi permette di avere una stanza ed un bagno autonomi)”.

L’assessore, che nel comune di Cairate si occupa di seguire Bilancio, Tributi, Cultura e Pubblica Istruzione, si ferma per invitare i più giovani a non minimizzare il problema:

“Ragazzi state attenti e non sottovalutate questa situazione; mi hanno fatto tornare a casa perché avevano bisogno posti letto per persone che stavano peggio di me.

Voglio tranquillizzare tutte le persone che ho visto negli ultimi 10 giorni perché in Ospedale hanno stimato che la mia positività infettiva può risalire alla giornata di Giovedì dove, oltre ad alcuni miei collaboratori in ufficio dove da sempre usiamo le massime precauzioni, non ho avuto contatti con nessun altro.

Spero di uscirne presto per tornare a lavorare per i miei clienti e per i tanti progetti che sto portando avanti in Comune ma, vi ripeto, state attenti e SEMPRE mascherina.

A presto, Anna”.

Tanti i cittadini che hanno commentato con affetto il post di Pugliese, augurandole una pronta guarigione. Anche la redazione di VareseNews si unisce a loro, con la speranza che l’assessore torni presto al lavoro in piena forma.