UYBA a Perugia con un solo obiettivo: tornare alla vittoria

Mercoledì 28 ottobre la Unet e-work Busto Arsizio è attesa al pala Barton di Perugia per la partita infrasettimanale – da calendario regolare – contro le padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi di coach Bovari: l’inizio del match è fissato per le 20,30, con trasmissione in diretta su Rai Sport.

Domenica scorsa le biancorosse non hanno giocato, causa positività alla Covid-19 all’interno della formazione di Firenze e adesso si appresta a vivere la trasferta più lunga della stagione, dopo un avvio non certo semplice, tra infortuni e quarantene che – come noto – hanno riguardato anche il tecnico Marco Fenoglio il quale ha parlato della sua esperienza in QUESTA intervista.

La notizia positiva è che per la partita in terra umbra torneranno nel gruppo anche Piccinini e Stevanovic, mentre Poulter seguirà le compagne alla televisione, visto che è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia. Coach Fenoglio dovrebbe quindi schierare Bonelli in regia, Mingardi opposto, Gennari e Escamilla in banda; tra le centrali è sicura Olivotto mentre in avvio ci sarà il ballottaggio tra Herrera Blanco e la rientrante Stevanovic. Ovviamente confermata senza dubbi Leonardi nel ruolo di libero.

Dall’altra parte della rete ci sarà una squadra con tre importanti ex biancorosse: la centrale Freya Aelbrecht, l’opposto Serena Ortolani e capitan triplete Helena Havelkova, che in banda farà coppia con la capitana Veronica Angeloni. Havelkova in particolare ha un posto speciale nel cuore dei tifosi bustocchi visto che ha vestito la maglia delle Farfalle per quattro stagioni (tra il 2009 e il 2012 e nel 2014-15) sollevando i tre trofei del 2012 ma anche la prima e storica Coppa Cev nel 2010 a Baku. Completano la formazione titolare della Bartoccini Di Iulio al palleggio, la centrale olandese Koolhaas e il libero Giada Cecchetto.

Helena in biancorosso

Coach Marco Fenoglio, vuole la vittoria ma chiede anche di vedere una formazione ordinata e poco fallosa: «Sarò rapido e diretto nella risposta: mi aspetto solo di vincere. Come con Brescia non mi interessa l’avversario che abbiamo di fronte, ora conta solo arrivare alla vittoria. Rispetto le altre squadre, ma devo pensare alla mia; abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare: dal 5 luglio, giorno in cui abbiamo iniziato, non siamo ancora riusciti a lavorare al completo se non per due giorni prima della partita con Trento. Col sestetto al completo andiamo bene, con tante assenze facciamo fatica ma è normale che sia così. In ogni caso non voglio scuse né alibi: a Perugia mi aspetto di vedere la squadra ordinata e poco fallosa, se giocheremo dando sempre il 100% usciremo dal campo senza rimpianti».

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet e-work Busto Arsizio Perugia: 1 Casillo, 2 Carcaces, 4 Agrifoglio, 5 Scarabottini, 6 Cecchetto, 7 Di Iulio, 8 Rumori, 9 Mlinar, 10 Koolhaas, 11 Ortolani, 12 Angeloni, 16 Havelkova, 19 Aelbrecht. All. Bovari.

Unet e-work Busto Arsizio: 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 14 Galletti, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Fenoglio.

PROGRAMMA (8a giornata) – Igor Gorgonzola Novara – Vbc Èpiù Casalmaggiore; Saugella Monza – Zanetti Bergamo; Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino; Il Bisonte Firenze – Imoco Volley Conegliano (ore 18); Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia; Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio

Riposa: Scandicci

CLASSIFICA: Conegliano 18; Scandicci^ 15; Trentino 13; Chieri 12; Novara* 11; Monza 10; Cuneo** 8; Firenze 7; BUSTO ARSIZIO*, Casalmaggiore 6; Bergamo 4; Perugia^ 3; Brescia 1.

^ = sette partite giocate – * = ognuno una partita in meno – Le altre squadre ne hanno disputate 6