Vacanze al mare in Italia: 4 meravigliose località

È sempre difficile fare una classifica delle località più belle dove trascorrere le vacanze in Italia; ogni singolo centimetro di costa offre scenari mozzafiato, spiagge cristalline e bellissime giornate di sole. A volte non serve organizzare una vacanza dall’altra parte del mondo quando tutto quello che si può desiderare è a poche ore di macchina da casa.

Queste descritte di seguito sono più tra le belle e rinomate località per organizzare le vacanze in estate restando nel Bel Paese.

La riviera del Conero nelle Marche

Una delle destinazioni più belle in assoluto nelle Marche è la riviera dal Conero. Si tratta di un litorale a prevalenza di ciottoli che regala fondali limpidi e trasparenti. Sono fondamentalmente due le località in zona per una giornata al mare, Sirolo e Numana. La prima è un centro di origine medievale in una spettacolare posizione panoramica. Percorrendo uno dei tanti sentieri si arriva in spiaggia ma sono disponibili anche pratici bus navetta.

Numana si trova a poca distanza e ripropone un paesaggio tipicamente mediterraneo. La spiaggia si fa un po’ più sabbiosa e si possono trovare tanti stabilimenti balneari per una vacanza no stress. Ovviamente, sono moltissimi i locali Dove prendere un aperitivo in riva al mare e gustare una cena a base di pesce fresco.

Il Salento in Puglia

Una tra le destinazioni sempre nella top è il Salento in Puglia bagnato sia dal mare Jonio che Adriatico. Le località perfette per trascorrere una vacanza al mare si susseguono l’una l’altra. Porto Cesareo è splendido d’estate per le vacanze al mare. È particolarmente rinomato per via delle sue spiagge di sabbia candida e fondali bassi. Anche per questo motivo la zona si è meritata l’appellativo di Maldive del Salento per la somiglianza con le isole tropicali.

Torre Lapillo, Punta Prosciutto, Pescoluse, Gallipoli: sono solo alcune delle tante destinazioni che vale la pena toccare durante la vacanza in Salento. Scegliendo una sistemazione centrale, ogni giorno si può andare alla scoperta di queste meravigliose località dove trovare sia paradisi naturali e selvaggi ma anche stabilimenti balneari.

L’Argentario in Toscana

Sul litorale tirrenico si trova l’Argentario che a molti ricorda molto le spiagge della Sardegna e dell’isola d’Elba proprio perché un tempo in questi territori erano un tutt’uno. Il mare assume tutte le sfumature dal verde al blu. L’esposizione della costa è perfetta per avere il sole di fronte tutto il giorno e godersi un tramonto spettacolare quando il sole infuocato si getta nel mare dando vita a un caleidoscopio di colori.

Il Cilento in Campania

Sempre proseguendo lungo il litorale tirrenico, si trova il Cilento in Campania. Si tratta di un territorio ancora abbastanza incontaminato e naturale poiché è meno conosciuto e battuto di altri. C’è davvero l’imbarazzo della scelta grazie a spiagge una più bella dell’altra. Sono presenti molte grotte naturali nella zona di Marina di Camerota, ideale anche per gli amanti dell’arrampicata con le sue scogliere a picco sul mare.