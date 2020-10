Vaccinazione antinfluenzale: “La Regione la faccia anche agli operatori socio sanitari”

Vaccinazioni al personale sanitario delle RSA. Nel piano delle vaccinazioni per l’influenza redatto da Regione Lombardia, viene ricompreso il personale impiegato: la dicitura, però, è solo sanitaria mentre nelle residenze per anziani e disabili lavorano molte figure socio sanitarie. Da qui la richiesta del Presidente di Uneba Lombardia Avvocato Degani di interpretare in maniera ampia il termine utilizzato dalla disposizione regionale giunta a tutte le Ats e Asst lombarde.

Nel documento vengono indicati i soggetti che ne hanno diritto ma anche i tempi e le modalità.

Tempistica di vaccinazione

Le vaccinazioni antinfluenzali saranno somministrate dai MMG, dai PLS, presso le ASST (compresi i centri vaccinali), presso le strutture di ricovero e cura private accreditate (pazienti fragili/over 65 ricoverati) secondo una tempistica dettata dalle priorità in termini di fragilità dei soggetti a cui viene offerta e tenuto conto dei calendari di distribuzione dei differenti prodotti disponibili.

Le tempistiche di avvio in relazione ai destinatari e a coloro che effettuano la vaccinazione stessa

MMG Fragili + avvio Over 65: dal 19 ottobre;

RSA fine ottobre (dal 28 ottobre);

Pediatrici fragili e 6 – 24 mesi inizio novembre (a seconda delle modalità distributive di ogni ASST);

Fragili ASST inizio novembre (a seconda delle modalità di ogni ASST);

Bambini 2-6 anni metà novembre;

Operatori Sanitari metà novembre (a seconda delle modalità di ogni ASST);

60-64 anni con priorità per i fragili a partire dall’inizio di novembre;

Altre categorie, dopo la metà di novembre.

Da inizio novembre

i Pediatri di Famiglia potranno ritirare il vaccino presso le ASST per fragili e bambini dai 6 mesi – 24 mesi.

Da metà Novembre possono andare a ordinare e ritirare il vaccino in farmacia per i bambini 2-6 anni.

Indicazioni per Operatori sanitari

I vaccini sono disponibili a partire da metà novembre per: – gli operatori sanitari delle ASST e ATS – MMG/PLS.

Inoltre le vaccinazioni sono disponibili per: –

Operatori sanitari di RSA; –

Operatori sanitari strutture privato accreditati a condizione che le strutture stesse non offrano a pagamento la vaccinazione ai cittadini.

Medici di Medicina Generale

Previo inserimento preventivo in DPC da parte di ATS il calendario e i quantitativi definiti in sede ATS è il seguente –

dal 19 ottobre al 25 ottobre possono ordinare e ritirare il vaccino in farmacia: 30 dosi;

dal 26 ottobre al 31 ottobre possono ordinare e ritirare il vaccino in farmacia: 20 dosi;

dal 2 novembre possono ordinare e ritirare il vaccino in farmacia: 20 dosi;

dal 4 novembre possono ordinare e ritirare il vaccino in farmacia: 30 dosi;

da metà novembre in farmacia le ulteriori dosi per gli over 65.

dal 19 ottobre possono ordinare i vaccini anti-pneumococco 13 valente e ove previso il 23 valente

RSA l vaccino per gli ospiti sarà disponibile a partire da fine ottobre (ritiro presso le ASST). Il vaccino anti pneumococcico 13 valente sarà disponibile a partire da metà novembre (ritiro presso le ASST).