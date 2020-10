Vaccinazioni anti-influenzali ad Olgiate Olona, il Comune mette a disposizione gli spazi

Nei giorni 13 e 26 novembre i medici di base e i pediatri olgiatesi potranno usufruire per effettuare le vaccinazioni anti-influenzali di alcuni spazi messi a disposizione dal Comune di Olgiate Olona presso il Municipio, idonei ad assicurare il rispetto delle prescrizioni di distanziamento sociale e per garantire il necessario livello di sicurezza e di protezione nei confronti della pandemia da Covid-19.

Questa decisione risponde a una precisa richiesta di Ats (Agenzia di tutela della salute dell’Insubria) di segnalare eventuali spazi o strutture comunali idonee allo svolgimento delle attività finalizzate alla copertura vaccinale della popolazione da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri. Hanno aderito a questa offerta due medici di base, che vaccineranno i loro pazienti negli spazi comunali secondo il sotto riportato calendario. Qualora dovessero pervenire ulteriori adesioni, verranno definite nuove sessioni di vaccinazioni.

CALENDARIO:

Si specifica che a ciascun medico sono stati assegnati circa 100 vaccini per la prima sessione (13 novembre) e 200 vaccini per la sessione successiva (26 novembre). Le vaccinazioni saranno effettuate fino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Per chiarimenti e dubbi contattare il proprio medico di base. Gli uffici comunali non gestiranno le prenotazioni. Le persone interessate sono invitate a presentarsi nel cortile interno del Comune, sulla base del sopra-evidenziato calendario. La protezione civile avrà cura di garantire l’afflusso nel rispetto delle norme anti Covid. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina.