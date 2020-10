Vararo isolata da un giorno: per 50 famiglie niente corrente, niente acqua e niente strade

La situazione più critica tra i comuni colpiti dal maltempo è sicuramente a Vararo.

La frazione montana del comune di Cittiglio è infatti isolata da ieri sera: le due strade di accesso sono fin da subito risultate impraticabili causa smottamenti e decine di piante rovinate al suolo.

Le abitazioni sono senza acqua potabile, energia elettrica e le comunicazioni telefoniche sono difficoltose: la copertura GSM è presente infatti solo in alcuni punti.

Per tutta la notte tra venerdì e sabato una squadra di vigili del fuoco, del distaccamento di Laveno Mombello, ha tentato di aprirsi un varco nella moltitudine di piante. Dalla mattina, oltre ai vigili del fuoco, sono al lavoro con mezzi meccanici anche alcune aziende incaricate dal comune, mentre nel pomeriggio anche il Cnsas XIX Delegazione Lariana (il “soccorso alpino”) è al lavoro nella zona.

Il paese ha continuato a rimanere isolato per tutta la giornata: alla fine del pomeriggio abbiamo fatto il punto della situazione con il consigliere regionale Giacomo Cosentino, che ha valutato la situazione sul posto insieme al consigliere provinciale Alberto Barcaro, il presidente della comunità montana Valli del Verbano Simone Eligio Castoldi e il funzionario dell’ufficio territriale della regione Lombardia Sarracino.

«Dopo una giornata di lavoro da parte della protezione civile, la strada per salire da Castelveccana è quasi sgombra – annuncia Cosentino – Non è ancora aperta, ma è a buon punto e i veicoli piccoli sono già in grado di passare».

Dal versante di Cittiglio invece: «I lavori sono ancora in pieno svolgimento, ci si muove con le ruspe. Sarà più difficile rimuovere tutti i detriti. Per questo Regione Lombardia, per lunedì, farà un affidamento diretto e urgente a una ditta specializzata per la rimozione dei tronchi che stanno ingombrando il fiume e il versante verso Cittiglio, dove c’è il maggior numero di alberi pericolanti»

Per quanto riguarda la corrente corrente elettrica «Abbiamo appena parlato con Enel, che sta verificando il funzionamento di due generatori che dovrebbero essere a disposizioni, ci aspettiamo che arrivi in serata». Nella frazione di Vararo ci sono circa 50 famiglie.