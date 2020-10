Varese, annullata la festa di “San Martino“

“Con grande rammarico” annuncia Alessandro Milani, presidente del Comitato Festa di San Martino che da oltre 30 anni vivacizza il centro storico di Varese con la tradizionale sagra in onore del Santo, “ma anche con profondo senso di responsabilità, abbiamo deciso, in seguito alle disposizioni del Comune di Varese e del nuovo Dpcm Conte, di annullare la nostra tradizionale Festa, che ogni anno vede coinvolte molte realtà del territorio con migliaia di cittadini. Proprio per questo non era possibile garantire l’adeguato distanziamento e quindi la tutela della salute pubblica.

“In ogni caso è garantita la funzione liturgica, grazie alla disponibilità di Monsignor Panighetti, mercoledì 11 Novembre alle 9:30 nella Chiesetta di San Martino, per un massimo di 28 fedeli, capacità massima che garantisca il corretto distanziamento.”

“I commercianti della via, nella giornata di mercoledì, esporranno fuori dai negozi un simbolo per onorare la ricorrenza del Santo.”

“Il messaggio del comitato è un arrivederci al prossimo anno: difficile, in un momento così complesso e dopo un anno particolarmente delicato, immaginare di dover rinunciare alla nostra consueta sagra e con lei ad un momento tanto amato, dai nostri concittadini, di festosa gioia.

In un momento di estrema emergenza e indispensabile disciplina, crediamo sia necessario dare appuntamento al prossimo anno, con una “Festa di San Martino 2021” ancora più ricca di attività e novità, con il consueto storico corteo a cavallo, San Martino e la mega risottata benefica.

Un arrivederci al 2021, quando il distanziamento sociale potrà nuovamente essere accorciato e il mantello del Santo essere tagliato come nuovo auspicio di solidarietà e condivisione.”