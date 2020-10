Varese: due milioni dal Governo per la sistemazione di Largo Flaiano

C’è la spinta del Governo sul rifacimento di Largo Flaiano a Varese, la zona nella quale termina (con un semaforo) la bretella autostradale che collega la A8 alla Città Giardino. Una situazione che crea spesso lunghe code per chi deve raggiungere Varese e per la quale fino a oggi non sono state attuate soluzioni migliorative per gli automobilisti e per i cittadini che vivono intorno a quello snodo.

È stato infatti approvato un emendamento al Decreto Agosto, presentato dal senatore varesino Alessandro Alfieri (Partito Democratico), sul progetto di risistemazione complessiva della viabilità di Largo Flaiano; il decreto ha poi incassato la fiducia in aula. Il finanziamento governativo è di due milioni di euro e lo ha annunciato lo stesso Alfieri con una lettera inviata al sindaco Davide Galimberti.

«Caro sindaco, siamo a una svolta: ti scrivo per dirti che ce l’abbiamo fatta – si legge nel documento firmato dal senatore – Non era scontato poter inserire direttamente un finanziamento ad hoc per la nostra città in un provvedimento per la ripresa economica del nostro Paese. Questa decisione è certamente il segno dell’attenzione del governo per Varese e più in generale per il nostro territorio, che ha ritrovato centralità tra Milano e la Svizzera. Ma è soprattutto il riconoscimento per il lavoro tuo e della tua squadra».

Alfieri ricorda come siano trascorsi meno di tre mesi dal primo incontro con Galimberti e con l’assessore Civati nella sede del Ministero delle Infrastrutture a Roma, prima di una serie di riunioni che hanno coinvolto anche i tecnici comunali, quelli dello stesso ministero, di RFI (Largo Flaiano si trova al di sopra della ferrovia) e Anas. «Ora bisogna completare il progetto esecutivo e ci sono i primi due milioni per attuarlo – spiega ancora Alfieri – Il provvedimento di oggi – sono certo – può rappresentare un’ulteriore opportunità di modernizzazione della nostra città».