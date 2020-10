Varese ospiterà il XXIV Congresso dei medici oncologi ma sarà virtuale

Per la prima volta in Edizione Virtual, si terrà a Varese dal 1 al 3 ottobre, il XXIV Congresso Nazionale di CIPOMO (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri) dal titolo ‘’L’Oncologo Medico oggi. E domani?’’.

I Presidenti del Congresso (Livio Blasi, Monica Giordano, Graziella Pinotti e Claudio Verusio), in collegamento da Varese, affronteranno tematiche legate non solo all’evoluzione della terapia medica Oncologica ma anche alla, oggi più che mai attuale, rivoluzione tecnico-scientifica, organizzativa, filosofica, demografica del mondo della Medicina.

Il Congresso si aprirà con un’analisi sugli aspetti organizzativi-gestionali dei servizi sanitari. L’aumento dei tempi di sopravvivenza e le guarigioni delle neoplasie hanno comportato la necessità di modificare le modalità di assistenza da ospedalo-centrica a ‘’territoriale’’, con l’obiettivo di assicurare un’assistenza continua al paziente oncologico.

La seconda giornata avrà come focus la qualità della vita dell’Oncologo, toccando argomenti come il progressivo cambiamento nella classe medica che vede il sesso femminile sempre più numeroso sia in laboratorio che nei reparti. È il futuro mondo della medicina in generale a tingersi di rosa: il 75% degli iscritti ai corsi di laurea in Medicina, infatti, sono donne.

L’oncologia, nello specifico, è sempre più scelta del mondo femminile tanto che a oggi il 70% degli oncologi e solo il 17% dei primari sono donne.

La Dott.ssa Monica Giordano commenta questo trend: “La quota di colleghe nei reparti di oncologia è in costante aumento, questo ci obbliga a ripensare a dei modelli organizzativi più fluidi e adatti a questo tipo di cambiamento.”

A seguire verranno trattate tematiche come la relazione medico-paziente e la ‘’rivoluzione’’ dei nuovi trattamenti antitumorali. A conclusione, la sessione interamente dedicata alle terapie di supporto.

La gioventù sarà invece al centro dell’incontro di Sabato, aperto a tutti, dal titolo: “La ‘Juventus’ vince sempre?”.

Particolarmente attesa la Lettura Magistrale del filosofo Umberto Galimberti che spiega: “Ascoltiamo e parliamo con i giovani, loro possono cambiare il futuro. Per farlo si devono rendere conto di vivere in un’epoca nichilista, ovvero senza scopo, con un futuro imprevedibile che li porta a dover trovare la giusta motivazione grazie alle proprie virtù e alla propria biologia, infatti è proprio nei primi trent’anni di vita che si ha il massimo della potenza mentale e intellettuale”.

Numerosi gli interventi sempre sul tema giovani che animeranno la mattinata. Ci sarà spazio per ascoltare le loro idee ed esperienze nel mondo professionale, nella cultura del web e nel volontariato, cercando di capire meglio il loro impegno per la difesa ambientale e il rapporto con la malattia.

Il Dottor Livio Blasi, Presidente CIPOMO, commenta così l’evento annuale: «Durante un periodo così duro e impegnativo per tutti noi dovuto all’attuale emergenza sanitaria, è ancora più importante discutere e proiettarci verso un futuro quanto più innovativo. Le nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, la Realtà Aumentata (AR), la Realtà Virtuale (VR) e la Mixed Reality devono essere messe al servizio di una nuova sanità che ponga, realmente, al centro dell’attenzione il paziente. La figura dell’Oncologo è in continua evoluzione, quindi vogliamo raccontarlo

dando un valore ancora più importante ai giovani che rappresentano il nostro futuro».