Varese, spaccio ai Giardini estensi, sedicenne denunciato

Conosciuto, giovanissimo, e con una firma quasi indelebile che si portava appresso: quell’odore insistente di marijuana che ha insospettito ancora di più gli agenti che l’hanno così denunciato.

Nel corso del pomeriggio di ieri, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un ragazzo appena sedicenne, già noto alle forze dell’ordine e solito accompagnarsi ad altri soggetti pregiudicati residenti nel comune di Varese.

Nelle vicinanze del parco giochi all’interno dei Giardini Estensi, i poliziotti anno notato giovane il cui atteggiamento destava più di qualche sospetto e decidevano di sottoporlo ad un controllo più approfondito. Privo di documenti di identificazione, gli agenti venivano attirati anche da un forte odore di sostanza stupefacente che li determinava nel procedere ad ispezione del soggetto che dava esito positivo, portando al rinvenimento di un modico quantitativo di hascisc e marijuana, divisa in 7 dosi, occultata all’interno della giacca.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato in questura dove è stato sottoposto a rilievi foto – dattiloscopici e denunciato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine degli atti lo stesso, in quanto minorenne, veniva affidato ai genitori.