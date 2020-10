Il Varese dà spazio a Negri: tesserato il terzino destro

In attesa di tornare in campo per una partita di campionato, il Varese puntella la propria difesa con l’aggiunta di un giovane terzino destro, ruolo nel quale c’era la necessità di avere qualche certezza. Il nuovo giocatore è Alessandro Negri, che in realtà si stava già allenando da qualche tempo con la formazione biancorossa e che da oggi è tesserato a tutti gli effetti.

Lecchese di origine, classe 2000, Negri vanta un passato di diversi anni con la maglia del Milan: il neo-varesino ha infatti svolto tutta la trafila delle giovanili in rossonero sino ad approdare per un biennio nella Primavera, sotto la guida di Gennaro Gattuso prima e di Federico Giunti poi.

Nel gennaio di quest’anno, il 20enne ha affrontato la prima esperienza senior trasferendosi al Rende, compagine calabrese che militava nel girone meridionale di Serie C (è retrocessa dopo i playout). Il poco tempo trascorso dall’arrivo di Negri nel cosentino e il lockdown hanno permesso al difensore di scendere in campo solo quattro volte nella terza serie.

Ora il ritorno in Lombardia e l’esperienza in D con il Città di Varese a partire dal prossimo impegno della squadra di Sassarini: il tecnico spezzino potrà già schierarlo in occasione della partita di domenica 11 a Masnago, il derby provinciale con la Caronnese.