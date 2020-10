Varese, volontari al lavoro sui monti, liberato il sentiero 309

«Abbiamo pulito il sentiero 309 che dal Borgo di Velate sale al Monte S. Francesco». Lo racconta Carlo Raile degli “Amici del Campo dei Fiori“.

Il sentiero, come si può vedere dalle foto, era messo molto male tanto vero che risultava tra i sentieri chiusi dal Ente Parco del Campo dei Fiori. Ora è percorribile.

«Eravamo in venticinque provenienti anche da Legnano, Busto Arsizio, Gallarate e zone limitrofe. I varesini eravamo noi, in minoranza. Questo è una particolarità anche per le altre nostre iniziative. Sono stati tutti bravissimi e confidiamo nel loro aiuto anche in futuro. Pensiamo, con cadenza quindicinale, di liberare dagli arbusti ed alberi anche altri sentieri ora chiusi», conclude il volontario.

Attualmente, liberato il 309, i sentieri chiusi sono dieci.