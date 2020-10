A Vedano Olona una serata con Ivano Cogo sulla poesia di Petrarca

Nuovo appuntamento del ciclo “La parola poetica cibo dell’anima“, una proposta culturale dell’assessorato a Politiche sociali, Cultura e Servizi educativi di Vedano Olona. Si parlerà di Francesco Petrarca e del suo “Canzoniere”.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle 21 in Sala consiliare (in piazza San Rocco).

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, propone serate culturali che vogliono essere un contributo alla comprensione del nostro tempo in una delle sue particolari forme espressive: la poesia.

«La grande lirica – spiega l’assessore Marzia Baroffio – ha tra i suoi obiettivi la formazione della persona ma vuole anche orientare ad una crescita e a uno sviluppo dello spirito».

Il relatore Ivano Cogo condurrà la serata con un ritratto del Petrarca, lettura di testi e riflessioni critiche sull’opera del grande poeta.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione online per ogni partecipante su www.comune.vedano-olona.va.it fino ad esaurimento posti entro le ore 12 del 16 ottobre.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid con obbligo della mascherina.

Qui la locandina della serata