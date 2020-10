Con “Vedano shopping” la crisi diventa opportunità per negozi e attività commerciali

Un salto di mentalità, ma anche tecnologico, per superare la crisi indotta dal Covid e coglierne le opportunità.

E’ questo il senso di “Vedano shopping”, la nuova piattaforma di acquisti online, ma non solo, che sarà presentata sabato 10 ottobre alle 21 alla Palestra Mario Porta di via Bixio.

La piattaforma sarà una vetrina virtuale per le attività che hanno aderito, una trentina ad oggi, ma permetterà anche di effettuare acquisti online, prenotazioni di posti, prodotti o servizi. Un’opportunità per recuperare la clientela persa a causa del lockdown, ma anche per dialogare con i propri utenti e clienti, presentare novità, raccogliere opinioni e consigli.

«Adesso che il futuro è diventato presente dobbiamo essere qui – spiegano i promotori dell’iniziativa, l’Associazione Vedano Impresa e VG Grafica & Stampa che ha realizzato la piattaforma, con il contributo del Comune di Vedano Olona – Oltre ad inserire le attività sono state inserite in un’ area dedicata tutte le associazioni del territorio di qualsiasi natura (sportive, culturali, sociali…) per offrire un servizio in più al cittadino che consulta la piattaforma».

La serata di presentazione – che sarà condotta da Piernando Binaghi – è aperta a tutti, ma a causa delle limitazioni anti Covid i posti sono limitati, ed è necessario prenotare la propria presenza sul sito Vedano Shopping o con una mail a info@vedanoshopping.it oppure telefonando al numero 0332 404133.