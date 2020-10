Veddasca, riapre la sp5 a Biegno, confine di nuovo raggiungibile in auto

Le foto dall’elicottero che fecero il giro d’Italia, con quella casa in bilico sopra la frana, e quelle strade completamente intasate dai detriti. Ora la sutuazione è migliorata ma un solo tassello in Veddasca mancava per rendere l’idea di un lento ritorno alla normalità, mancava la riapertura della sp5 a Biegno, che avverrà domani.

Domattina, sabato 17 ottobre 2020 riapre al transito la S.P. 5 a Biegno, con l’istituzione di un restringimento di carreggiata stradale. Lo stabilisce l’Ordinanza nr. 611 del 16/10/2020 della Provincia di Varese, Area Tecnica Settore Viabilità.

La stessa Ordinanza, che “..revoca la sospensione della circolazione dei veicoli dal km.14+650 e istituzione di un restringimento di carreggiata stradale in Loc. Biegno nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca”, resterà in vigore fino a fine lavori.

(Aggiornamento del 16/10/2020, ore 17.00).

Lo fa sapere una nota del comune di Maccagno con Pino e Veddasca.