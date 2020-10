Via Giordani: con la riapertura del ponte torna regolare la linea Z

La riapertura al traffico di via Giordani comporta un’importante novità per gli utenti del trasporto pubblico varesino: da lunedì 19 ottobre la linea urbana Z tornerà ad effettuare il percorso completo ed integrale, senza più incorrere nelle notevoli variazioni causate dalla chiusura della strada e dalla conseguente suddivisione in due tronconi della linea.

Dunque, da lunedì autobus di Autolinee Varesine di nuovo in servizio sull’intera tratta che da Bregazzana raggiunge la stazione e il centro, per poi proseguire verso Casbeno, via dei Campigli e appunto via Giordani, sino al capolinea di Calcinate degli Origoni presso il largo della Pesa.

Anche su questa linea sarà ovviamente in vigore il normale orario scolastico, già pubblicato sul sito web (http://www.ctpi.it/upload/orariurb/LineaZ.pdf ) e che verrà esposto nelle prossime ore su tutte le tabelle di fermata interessate da questa importante e attesa novità.