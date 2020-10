“Il virus galoppa: vi chiedo decisioni forti” All’appello di Silvia risponderà il Sindaco in diretta su Varesenews

«È mattina presto di un’altra notte insonne per la preoccupazione in cui tutti ci troviamo costretti. Il virus galoppa: in Europa, in Italia, in Lombardia; a Milano e Varese ancora di più.

Le indicazioni che riceviamo da tutti i livelli sono ormai solo quella a non uscire di casa, a stare distanziati, a mettere la mascherina. Potrete capire la sensazione di impotenza davanti a numeri che crescono esponenzialmente.

Vi chiedo decisioni forti, subito, basta solo con questi appelli alla nostra responsabilità perché ormai non basta più»

Così Silvia ci ha mandato una lettera appello indirizzata al Sindaco Galimberti. Angoscia, senso di impotenza, pessimismo aumentano mentre si guardano i dati anche di altre regioni, altre nazioni e altri continenti.

Un appello che il Sindaco Galimberti ha raccolto e alle 18 di oggi, mercoledì 29 ottobre, sarà indiretta a Varesenews per incontrare Silvia ma anche tutti coloro che vivono con sentimenti di ansia e sconforto questi giorni difficili.

L’appuntamento in diretta sulla nostra pagina Facebook alle 18 di oggi, mercoledì 29 ottobre