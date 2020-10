Voglia di festa vicino a casa, torna l’October Grap al lago Delio

Qualche accortezza in modo da garantire l’osservanza delle misure anti-covid, un’organizzazione differente rispetto agli anni precedenti, ma un immutato desiderio di divertirsi.

Il Ristoro Lago Delio ripropone anche per il 2020 l’October Grap, la festa che ogni anno, durante tutti i week-end di ottobre, richiama tanta gente verso il nord della provincia e inaugura la stagione autunnale del luinese.

Per tutti e cinque i fine settimana di ottobre, vera protagonista sarà la grappa, proposta in oltre cento varietà, dalle barricate e forti, per arrivare a quelle più fruttate e amabili: chi percorrerà i 15 minuti di tornanti da Maccagno alla località Lago Delio, potrà gustarle in metri, assaggiandole nei bicchierini poggiati sugli assi di legno, che vanno dai 50 cm ai 10 metri di lunghezza.

Una peculiarità apprezzata dai tanti clienti del rifugio, che ogni anno attendono la festa per trascorrere un sabato sera e una domenica in compagnia. C’è chi arriva per godersi la festa, c’è chi coglie l’occasione per fare subito dopo un giro nei boschi alla ricerca di qualche porcino. Spazio non solo per i bevitori, ma anche per le buone forchette: polenta cucinata in diversi modi, ma con un occhio di riguardo alla selvaggina e ai funghi.

Tanta emozione per questa edizione, che arriva a quota 28 e assume ancor più valore dopo i mesi di lockdown: «Quando c’è stata la possibilità di riaprire, tanti clienti sono subito venuti a trovarci – racconta Silvana “Sisa” Gambacci, proprietaria del Ristoro – c’era tanta voglia di uscire e tornare alla solita vita, ma senza allontanarsi troppo. La stagione estiva, infatti, in val Veddasca è stata fortunata: tanta gente ha scelto di apprezzare le bellezze a poca distanza da casa. La provincia di Varese ha tanto da offrire e noi qua, con la vicinanza di lago Delio e lago Maggiore, i sentieri da percorrere in montagna e l’aria buona, abbiamo una posizione invidiabile. C’era chi temeva l’October Grap saltasse, ma con qualche accortezza – come le prenotazioni, il distanziamento fra i tavoli e le misure di protezione indossare – e una differente organizzazione – con i clienti chiamati a ritirare i loro vassoi quando sono pronti (senza mettersi in fila come avveniva di solito) – possiamo ripartire alla grande con il nostro October Grap».