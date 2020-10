Voti al Varese: Petito, due errori gravi; Mamah e Minaj pungono in fascia

SIAULYS 6,5 – Un po’ incerto all’inizio quando la difesa sbanda pochi metri davanti a lui, però si riprende con un paio di uscite (più efficaci che sicure). Bene – molto – su Scala alla fine del primo tempo quando rimanda il vantaggio ospite. Esce a valanga senza paura di farsi male su un altro rovescio favorevole agli ospiti.

Galleria fotografica Città di Varese - PDHAE 0-1 4 di 25

AMMIRATI 5,5 – Tra alti e bassi: si presenta bene sulla fascia sinistra in coppia con Minaj, poi balbetta in qualche occasione, quindi va vicino al gol negatogli solo dalla prodezza di Vinci. Avesse segnato, gli avremmo dato 6,5, così resta sotto la linea.

PARPINEL 5,5 – Sbanda come tutta la difesa nei minuti iniziali, ed è difficile valutare le corpe personali da quelle di “sistema”. A differenza di Viscomi però, non mette quella dose di personalità che permette al capitano di emergere strada facendo.

VISCOMI 6 – Pagella già in parte scritta qui sopra: il “Visco” ha il merito di mettere in campo un carico di leadership sia con la voce sia soprattutto con un atteggiamento combattivo. Attorno a sé, però, c’è un po’ troppa timidezza e il suo esempio cade troppo spesso nel vuoto.

PETITO 5 (IL PEGGIORE) – Due fotografie ne inquadrano la partita, a cavallo dell’intervallo. Poco prima della pausa viene cccellato da Scala che lo rimonta, lo supera e tira forte in porta trovando un gran Siaulys. Al rientro, dopo appena 2′, causa il rigore decisivo provocando un incidente nel traffico dell’area. Errori dai quali non riesce a risalire.

(Nicastri s. v. – Dentro per il finale).

GUITTO 5 – Ha tutte le attenuanti generiche, visto che è l’ultimo arrivato e Sassarini lo schiera immediatamente dal primo minuto. Però non riesce a prendere le misure al match, anche sfavorito dall’infortunio di Di Sabato che gli toglie subito il punto di riferimento. Finisce subito tra gli ammoniti, perde un brutto pallone che costa il giallo a Viscomi. Rimandato alla prossima.

(Romeo 5,5 – Avrebbe il tempo per farsi notare, ma non ci riesce).

DI SABATO s. v. – Pochi minuti a cercare geometrie, poi la botta che lo toglie di mezzo.

(Snidarcig 5 – La punizione guadagnata dall’angolo dell’area sul finire del primo tempo è l’unico guizzo di una partita fatta di tante sbavature in mezzo al campo).

MINAJ 6,5 – Molto bene a destra nel primo tempo: bella falcata e diversi duelli vinti. Nella ripresa ci prova di nuovo ma non riesce a devastare le linee valdostane, più attente a non lasciarsi sorprendere.

(Capelli 6 – Pochi minuti, una bella palla scodellata in area).

AD. MOBILIO 5,5 – Bravo nel ricamo, nel fioretto, nel biliardo. Nel primo tempo potrebbe anche bastare, ma quando il Varese va sotto, dovrebbe provare a cambiare a metterla più sulla grinta e sull’istinto. A parziale scusante, è quasi sempre lui a provare a tessere il gioco: si prende le sue responsabilità ma non riesce a incidere.

MAMAH 6,5 (IL MIGLIORE) – Prova a pungere sulla fascia destra, mostrando buon passo e padronanza del fisico. Alla lunga però si appanna, anche perché la difesa gli lascia meno spazio. Prova più che sufficiente, alla quale manca (solo) la zampata in area.

FALL 5,5 – Difficile dargli colpe specifiche, nel senso che di palloni là davanti di fatto non ne arrivano, nemmeno sbilenchi o casuali. Lui, però, non dà quell’impressione di volersi mangiare campo e avversari: insomma, in quella situazione ci sarebbe piaciuta almeno un po’ di cattiveria.

(Balla 5,5 – Rispetto a Fall corre, rincorre e cade anche quando sarebbe più utile restare in piedi).