Weekend dal colore arancione tra zucche, Halloween e foglie d’autunno

Il mite sole autunnale ci accompagnerà lungo il fine settimana con eventi in presenza ridotti a causa delle nuove disposizioni. Per gli amanti di Halloween i nostri consigli per preparare una cena paurosa da mangiare davanti alla televisione scegliendo tra serie tv e grandi film d’animazione

METEO

PREVISIONI – Fine settimana baciato dal sole. Tempo soleggiato e temperature miti per l’ultimo weekend di ottobre – Leggi l’articolo

SPECIALE HALLOWEEN

LA FESTA PIU’ PAUROSA – Come festeggiare Halloween in famiglia con i bambini

Senza “dolcetto o scherzetto” e feste ci si diverte in casa con giochi, film, libri o addobbi e cenette a tema da preparare insieme, genitori e figli – Leggi l’articolo

LA RICETTA – Direttamente da Alto gradimento Imperial Pumpkin Egg – Leggi l’articolo

CINEMA – Serate da paura tra serie tv e grandi classici. In questo weekend di Hallowen preparate divano e coperta per guardavi, o riguardavi, la grande produzione che fa stringere i denti – Leggi l’articolo

EVENTI

LAGO CERESIO – Il Ceresio e il Lago di Como insieme a “I Viaggiatori”, la fiera del turismo di Lugano. Lago di Como e Lago Ceresio fanno sistema alla fiera in programma dal 28 ottobre al 1° novembre al Polo fieristico di Lugano – Leggi l’articolo

VARESE – Coldiretti invita a comprare le zucche “in agriturismo o all’AgriMercato”. Sabato 31 ottobre c’è il Mercato di Campagna Amica di Induno Olona – Leggi l’articolo

VARESE – Al Palace “Le settimane del gusto”, delizie d’autunno al ristorante Liberty. Accanto alla carta tradizionale del Ristorante Liberty alcune proposte dedicate alla regina dell’autunno, la zucca. Nel rispetto delle normative e con un’offerta speciale per godersi la cena “senza fretta” – Leggi l’articolo

CINEMA

VISIONI DA ASPORTO – Un film per il weekend: “Storia di un matrimonio”. In questo periodo di isolamenti e mancanza di contatti, è possibile riscoprire attraverso un semplice film la valanga di sentimenti che investe la vita di una coppia. Il film disponibile su Netflix – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Time to start: le opere esposte nel porticato di Palazzo Estense. Fino al 9 novembre in mostra i pannelli dei venti artisti. Le opere sono state talmente apprezzate, che tre sono state svitate e portate via da sconosciuti e saranno ristampate – Leggi l’articolo

VARESE – CASTELSEPRIO – Tra santi e morti: percorsi per le ricorrenze tradizionali “ad arte”. Per celebrare Ognissanti Archeologistics propone tre speciali percorsi per grandi e piccini il 31 ottobre e l’1 novembre tra Sacro Monte e Castelseprio – Leggi l’articolo

GALLARATE – I frammenti di colore di Sofia Mariotti in mostra a Civico 3. Le opere cariche di “forza vitale, di pensieri ed energie” sono il segno della riapertura dello spazio culturale, in un contesto non facile – Leggi l’articolo

COMABBIO – Tra passato e presente continua a Comabbio la mostra “Diario di una pandemia”. L’esposizione allestita nella casa di Lucio Fontana ospita 40 opere con cui l’artista milanese Giovanni Cerri ha voluto raccontare i momenti più difficili della pandemia – Leggi l’articolo

CURIOSITA’

NATALE – A partire dal 25 ottobre, sui profili Facebook e Instagram di Natale in Villa, saranno pubblicate foto e descrizioni degli espositori che avreste potuto visitare tra le sale della villa – Leggi l’articolo

ITINERARI

LAGO MAGGIORE – Un cammino intorno al Verbano: apre il sito di “Tracciaminima”. Sul nuovo portale si può trovare la mappa dell’intero tragitto che i quattro giovani hanno percorso a piedi nel mese di agosto – Leggi l’articolo

TURISMO – Itinerari nel Novarese: la Chiesa di san Salvatore, gioiello di Massino Visconti. L’Abbazia è nata dall’insediamento dei monaci agostiniani sul monte Biviglione nel ‘400 – Leggi l’articolo

TURISMO – In Val D’Ossola lo spettacolo del foliage. Nel Comune di Trontano tra boschi di castagno e vigneti di prünent – Leggi l’articolo