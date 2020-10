Whirlpool, venerdì presidio dei sindacati e blocco della portineria centrale

Venerdì 30 ottobre a partire dalle ore 9 i sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm organizzano un presidio alla portineria centrale della Whirlpool di Cassinetta di Biandronno. L’iniziativa è a sostegno dei lavoratori dello stabilimento di Napoli che la multinazionale americana avrebbe deciso di chiudere a sorpresa contraddicendo quanto stabilito piano industriale.

L’obiettivo del presidio è bloccare le merci in entrata facendo così mancare l’approvvigionamento dei materiali necessari ai vari reparti per continuare la produzione. Fim, Fiom e Uilm confermano in tutti gli stabilimenti del gruppo lo stato di agitazione e il blocco dello straordinario con presidi a tempo indeterminato.

Lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno è il polo di riferimento degli elettrodomestici a incasso di Whirlpool e impiega circa duemila lavoratori. In questo periodo c’è stato un aumento sensibile dei volumi di produzione, ma secondo le previsioni del sindacato difficilmente si riuscirà a raggiungere i volumi previsti dal piano a causa del periodo di lockdown.

Venerdì 30 ottobre è previsto anche un incontro in videoconferenza alle 9 e 30 tra le segreterie nazionali di Cgil, Cisl e Uil e il premier Antonio Conte, presenti anche Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico e una delegazione di lavoratori del sito Whirlpool di Napoli.