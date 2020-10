WizzAir lancia tre nuove rotte da Milano Malpensa verso il Sud

Da Milano Malpensa a Napoli, Brindisi, Lamezia Terme: sono le tre nuove rotte annunciate oggi dalla compagnia low-cost WizzAir. Una robusta iniezione di rotte (e frequenze, cioè voli settimanali) da Malpensa verso il Sud Italia.

«Partiranno da metà dicembre» annuncia George Michalopoulos, chief commercial officer della compagnia, che a maggio ha annunciato la sua base a Malpensa, avviata poi tra giugno e luglio, con la ripresa post-emergenza.

La rotta con più frequenze sarà quella su Napoli, con undici voli settimanali.

Sette voli a settimana invece su Lamezia Terme, principale scalo per la Calabria, e su Brindisi, riferimento in particolare per la parte più meridionale della Puglia. E a proposito di Puglia, «Bari sempre da metà dicembre aumenterà da sette a undici frequenze settimanali».

Le tre nuove destinazioni Wizzair sui collegamenti nazionali si aggiungono a Palermo e Catania, oltre appunto a Bari.