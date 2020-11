3548 km di sentieri d’Italia in un film, questa sera l’anteprima di “Va’ Sentiero”

Il 25 novembre “Va’ Sentiero” va in onda con l’anteprima nazionale del docufilm autoprodotto “Va’ Sentiero – Alla scoperta del Sentiero Italia”. Protagonisti i primi 3.548 km della spedizione che sta riscoprendo l’entroterra italiano percorrendo il trekking più lungo al mondo, condensati in 50 minuti. L’iniziativa è patrocinata e supportata da UNCEM.

Appuntamento in diretta alle 21.00 sul canale YouTube di Va’ Sentiero per la proiezione, a questo link (o cliccando sul player che trovate sotto): https://www.youtube.com/watch?v=rSbb-2rKMlQ

Alle 21.55 ci si sposta su Facebook per il Question Time aperto alle curiosità di tutti gli spettatori. Modera Frank Lotta, speaker di punta di Radio Deejay e conduttore del programma Deejay On the Road. Iscriviti all’evento Facebook