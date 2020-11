4 novembre: celebrazione ristretta a Ferno

Sebbene avvenuto in sordina e con una partecipazione ristretta, Ferno ha celebrato il 4 novembre.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 novembre, il sindaco Filippo Gesualdi, il parroco, l’assessore alla Cultura e Rapporti Istituzionali Sarah Foti, e due rappresentanze delle associazioni dell’Arma (Alpini e Carabinieri in Congedo) hanno deposto la corona d’alloro davanti al monumento ai caduti presso il cimitero di Ferno.

La delegazione di rappresentanza, ovviamente senza cortei, si è poi ritrovata in Piazza Unità d’Italia per la posa di una targa in memoria dei caduti militari e civili nelle missioni di pace.

«Oggi come allora – ha sottolineato il sindaco – le nostre Forze Armate sono di nuovo in prima linea, questa volta chiamate a collaborare per fronteggiare la pandemia che ci sta colpendo da diversi mesi. Non possiamo che rivolgere a tutti gli operatori ogni giorno impegnati sul territorio un deferente pensiero, così come non possiamo dimenticare tutti coloro che si sono sacrificati nelle missioni di pace per difendere la nostra storia, la nostra civiltà e la nostra cultura. Domani a Ferno ricorderemo la fine della Prima Guerra Mondiale e la Giornata della Forze Armate rivolgendo a queste ultime un doveroso ringraziamento con sentita vicinanza».