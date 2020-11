5Stelle: “Con i fondi del MEF si realizza il sogno della rotonda di Largo Flaiano”

Il Gruppo di Varese del Movimento 5Stelle prende atto con favore del completamento del progetto per il riordino dell’accesso cittadino dall’Autostrada dei Laghi.

“Dopo oltre 25 anni di code, ingorghi ed incidenti finalmente sono arrivati, con un emendamento al decreto Agosto, i fondi dal MEF con cui l’Amministrazione comunale potrà accogliere gli inviti ed i suggerimenti rivolti dal nostro Gruppo e tesi a risolvere le molteplici problematiche – si legge in una nota diffusa dal gruppo a nome del deputato Niccolò Invidia e del consigliere regionale Roberto Cenci – Il gruppo di Varese del Movimento 5S rivendica con orgoglio le battaglie portate avanti da almeno un decennio per lo snellimento della viabilità in entrata ed uscita dal nodo autostradale finalizzate all’abbattimento dell’inquinamento ambientale ed alla diminuzione del traffico cittadino con tutto ciò che ne consegue in termini di salute e decoro urbano”.

“Il risultato raggiunto – conclude la nota del gruppo varesino del Movimento – è la dimostrazione che gli impegni possono esser portati a termine con una collaborazione tra le diverse forze del Governo, basta volerlo”.