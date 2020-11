Il 7 dicembre giornata del vaccino per bimbi dai 2 ai 6 anni. Ecco come ottenerlo

Il 7 dicembre è la giornata dedicata dall’Asst Sette Laghi al vaccino antinfluenzale per i bambini dai 2 ai 6 anni. Approfittando della chiusura per ponte delle scuole, l’azienda sanitaria organizza la giornata dedicata al vaccino antinfluenzale per i bambini dai 2 ai 6 anni residenti nell’area territoriale di competenza aziendale.

Per ricevere la prestazione, che verrà somministrata tramite uno spray nasale, sarà necessario prenotarsi telefonicamente, a partire da venerdì 27 novembre, ai numeri di telefono: 0332.278530 oppure 0332.393248 (lun-ven dalle 9 alle 16).

In ognuna delle sette sedi vaccinali, ogni bambino riceverà, oltre alla vaccinazione, il diploma di coraggio e un goloso omaggio grazie alla collaborazione della Fondazione Il Circolo della Bontà. La vaccinazione è importante: quale miglior dono per i nostri bambini?

I sette centri vaccinali dell’Asst dei Sette Laghi

ARCISATE via Campi Maggiori, 23

AZZATE via Acquadro, 6

LAVENO MOMBELLO via Ceretti, 8

LUINO via Verdi, 6

SESTO CALENDE largo C. Dell’Acqua, 1

TRADATE via Gradisca, 16

VARESE viale O. Rossi, 9 Padiglione Biffi