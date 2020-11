77 docenti scrivono alle autorità: “Preoccupati per la situazione dell’Isis di Luino”

Problemi amministrativi, di organico, e frequente variazione delle figure apicali. Così 77 docenti dell’Isis Città di Luino, istituto tecnico che comprende i plessi di via Lugano e di Moncucco prendono carta e penna e scrivono una lettera aperta alle autorità – scolastiche e non – che pubblichiamo di seguito. L’intento dei docenti (fanno sapere informalmente alcuni professori) non è descrivere un istituto nel caos bensì evidenziare alcune situazioni da correggere per migliorare il servizio rivolto agli studenti e mantenere al contempo corretti assetti lavorativi.

I sottoscritti Docenti dell’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté”, riunitisi in data 24 novembre 2020, manifestano preoccupazione per il continuo cambio del personale (3 dirigenti, dipendenti del settore amministrativo, collaboratori scolastici) che si protrae da oltre cinque anni e per le improvvise e inattese dimissioni del Dirigente Scolastico, prof.ssa Michela Delle Piane.

La decisione dell’ultimo DS, giunta dopo solo due mesi di attività, infatti, costituisce l’ultimo episodio di una serie che ha visto succedersi ben tre validi e competenti D.S in aggiunta agli

avvicendamenti continui del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici.

Ormai da anni il nostro Istituto opera sotto organico e questo non può che allarmarci in merito all’espletamento di tutti gli atti amministrativi necessari nei tempi previsti dalla normativa vigente, con gravi ricadute sia sulla nostra azione didattica quotidiana che sull’organizzazione dell’Istituto (progetti, visite d’istruzione, uscite didattiche, erogazione borse di studio da Univa, certificazione linguistica, progetti internazionali, PON, piano acquisti in generale e nello specifico manutenzione e rinnovamento laboratori) oltre che sulla dotazione infrastrutturale (fibra, allacciamento elettrico e collegamento ponte WIFI per utilizzo dei locali

bar come aule didattiche in una situazione di emergenza).

Le preoccupazioni sopra espresse divengono ancora maggiori, alla luce del recente Consiglio di Istituto, riunitosi in data 24 novembre 2020, nel quale sono state sollevate perplessità relative alla situazione amministrativa e finanziaria.

All’interno del nostro Istituto si riscontrano, da tempo, vari e molteplici problemi amministrativi (mancati pagamenti, mancate ricostruzioni di carriera e di inquadramento economico, mancata stipula di contratti per docenti che svolgono ore aggiuntive, ritardi nella registrazione dei contratti dei supplenti con conseguente dilazione dei pagamenti dello stipendio, ritardi nella convocazione del personale) più volte segnalati senza alcun riscontro.

Oggi tale situazione risulta essere non più tollerabile.

Si richiede, quindi, una verifica volta a chiarire le responsabilità oggettive circa quanto sopra

denunciato.

Tale istanza è presentata, tenuto conto anche della considerazione di cui questa scuola gode nelle realtà produttive del nostro territorio e nel tessuto socio-economico, e del prestigio che con tanta professionalità ogni singolo componente di questa comunità educante cerca di mantenere e valorizzare.

Per quanto sopra si richiede un intervento da parte delle istituzioni competenti al fine di evitare

che la situazione, già compromessa, degeneri ulteriormente.

I sottoscritti docenti confidano in un ascolto attento, cui possano seguire azioni che diano di nuovo al nostro Istituto la piena capacità di operare e a tutti gli strumenti necessari all’azione didattica ed educativa, restituendo all’intera comunità del “Città di Luino – Carlo Volonté” la serenità imprescindibile ad un Istituto fiore all’occhiello del nostro territorio e dell’intera provincia.

77 docenti ISIS “Città di Luino-C.Volontè”