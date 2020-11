Acqua maleodorante dai rubinetti a Barasso: la società LeReti assicura sulla qualità

Acqua maleodorante ma non c’è alcun rischio per la potabilità. Dopo nuove segnalazioni, il Comune di Barasso ha reso nota la dichiarazione della società Lereti spa che monitora la qualità dell’erogazione.

I timori sono ancora legati allo sversamento del giugno scorso quando si intervenne per dichiarare non potabile l’acqua proveniente dall’acquedotto.

«Il monitoraggio mediante campionamenti ed analisi di laboratorio, effettuato in accordo con gli Enti Competenti, conferma il costante permanere delle condizioni di potabilità dell’acqua distribuita – assicura la nota – Le percezioni olfattive sono da ricondurre ad un processo di disinfezione dell’acqua distribuita differente rispetto a quello impiegato fino al mese di giugno 2020. Eventuali situazioni di opalescenza dell’acqua presso alcuni terminali di rete possono essere invece legate alla variabilità stagionale dei prelievi d’utenza.

Lereti S.p.a. è comunque, come sempre, a disposizione per chiarimenti o segnalazioni.

Si può fare riferimento all’indirizzo mail: reti.varese@leretispa.it oppure ai numeri 0332-290319 / 290305 in orari d’ufficio.

Per segnalazioni urgenti è attivo 24 ore su 24 il Centralino di Pronto Intervento Acqua –numero verde 800 508 740».