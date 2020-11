Ad ogni macchia il suo rimedio: tutti i consigli casalinghi per camicie pulite ed impeccabili

Passione camicia: è un must di tutti i tempi che piace sia a lui che a lei ed è diventato un indumento casual chic e unisex. Nonostante sia un capo di abbigliamento originariamente di appannaggio maschile, la camicia è entrata a far parte del guardaroba femminile più ricercato, declinata in fit sfiancati e versioni con volants, balze e stampe fantasia.

La camicia è quindi gettonata da ambo i generi e diffusa in tutti i lookbook alla moda, tuttavia risulta a volte difficile trattarla nel migliore dei modi e saperne gestire la cura e la pulizia. Proseguendo con la lettura troverete tanti suggerimenti e tutti i segreti del mestiere per il lavaggio perfetto di una camicia, come smacchiare i colli e i polsini, come trattare i bianchi e i colorati e sconfiggere una volta per tutte le macchie più ostinate.

Come smacchiare ad arte i colli e i polsini delle camicie

Può capitare di sporcare il collo della camicia con delle tracce di fondotinta o di altri cosmetici; anche il sudore, soprattutto in estate, quando si assorbe nel tessuto tende a lasciare degli antiestetici aloni gialli. I polsini, invece, si macchiano spesso a contatto con il cibo, o con la polvere della scrivania dell’ufficio, con la grafite delle matite, con l’inchiostro e altri agenti esterni. L’olio è un altro nemico giurato di colli e polsini; per smacchiare in modo naturale questi dettagli importanti della camicia si può lasciare il capo in una bacinella con aceto bianco neutro o con qualche cucchiaio di bicarbonato, due elementi con forti proprietà sbiancanti. In alternativa si può unire all’acqua del bucato anche qualche cucchiaio di ammoniaca pura.

Camicie a colori VS camicie bianche

Voglia di colore? Sul sito Camicissima.it troverete tanti modelli di camicie con fantasia pastello, nei modelli Fancy, Trendy, a righe e a quadri, per ogni tipo di gusto ed esigenza di stile. Le camicie a colori sono trendy e alla moda, ma i capi colorati esigono un trattamento particolare e devono essere smacchiati con qualche accortezza in più.

Il consiglio è quello di usare i detergenti pretrattanti che si trovano comunemente al supermercato, disponibili nelle marche della grande distribuzione. In alternativa, su una macchia fresca di olio la nonna insegna di cospargere un poco di borotalco ad alto potere assorbente, oppure dell’acqua frizzante. Per le macchie di sangue, invece, il trucco è quello di tamponare subito con dell’acqua fredda che cattura il liquido e impedisce che venga intrappolato nelle fibre del tessuto. In ogni caso, non bisogna assolutamente strofinare per impedire che la camicia si danneggi.

Per quanto riguarda le camicie bianche, invece, si può smacchiare utilizzando la candeggina, con prudenza e moderazione. Esistono in commercio dei detergenti a base di candeggina delicata che non danneggiano i tessuti e li mantengono belli e durevoli nel tempo, come appena comprati. Inoltre, si può dire addio alla tradizionale varechina dall’odore acre e pungente (che però ad alcuni piace perché sa di pulito): le soluzioni più innovative hanno delle fragranze neutre e molto piacevoli, al profumo di fiori e di muschio bianco.

Come eliminare le macchie più ostinate

Oltre all’acqua frizzante, all’aceto bianco e al bicarbonato, si può usare l’ammoniaca sui tessuti bianchi, sempre facendo attenzione a non strofinare eccessivamente per non rovinare la texture della camicia. Sui tessuti colorati e sulle macchie di inchiostro e pennarello si può usare anche l’alcool denaturato a piccole dosi, tamponando con un batuffolo di cotone. In alternativa, un altro trucco del mestiere e un rimedio naturale è l’acqua ossigenata (sempre sui capi bianchi perché toglie via il colore), da usare con cautela sulle macchie di vino rosso.

Rimedi casalinghi fai da te

Attenzione alle chewing gum e agli slime che tanto piacciono ai bambini, se si dovessero appiccicare alle camicie bisogna subito metterle dentro al freezer, aspettare che il residui si solidifichi per poi spazzarlo via delicatamente con uno spazzolino da denti. Con questi rimedi fai da te avrete camicie impeccabili, a prova della macchia più fastidiosa.