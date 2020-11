Addio a Giorgio Faroni, commercialista molto conosciuto a Busto Arsizio

Si è spento Giorgio Faroni, noto commercialista e revisore dei conti di Busto Arsizio, aveva 70 anni. Malato di covid da qualche giorno, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente anche a causa di complicazioni cardiache. Lascia la moglie Maria e i figli Paolo e Federico. Originario di San Michele, dov e è nato, è cresciuto in Sant’Edoardo dove ha sempre vissuto con la famiglia. Amante dello sport (il tennis che ancora praticava), la lettura e la moto sulla quale si sentiva libero.

L’Ordine dei Commercialisti cittadino perde una figura importante e di grande esperienza. Il suo primo studio in via Catullo lo ha aperto nel 1979 mentre nel 2005 si era trasferito in piazza Trento e Trieste dopo un periodo in via XX Settembre. Sindaco e revisore dei conti di Agesp, è stato professionista di riferimento di moltissime aziende della città e non solo.

Le esequie si terranno nella chiesa di Sant’Edoardo sabato 14 novembre alle ore 9.45, preceduti dalla recita del S. Rosario alle ore 9.30.