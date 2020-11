Addio a Rosangela Pagani Ossola, la storica maestra di Lissago

Addio a Rosangela Pagani Ossola, memoria storica di Lissago, castellanza di Varese dove fu insegnante, tra le fondatrici del Comitato Maria Letizia Verga e parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Dall’Aglio, ente gestore della scuola dell’infanzia dal 1968 al 2008.

Pubblichiamo il ricordo del consiglio di amministrazione della Fondazione scuola materna di Lissago, del direttivo dell’Associazione pro scuola materna e di tutte le dipendenti della scuola:

La Scuola dell’Infanzia paritaria di Lissago “A.M. e GB. Dall’Aglio” ricorda con grande affetto la maestra Rosangela Pagani Ossola.

Rosangela Pagani Ossola, frequentò l’asilo di Lissago da bambina nel 1935: aveva cinque anni quando arrivarono le suore ad occuparsi dei piccoli alunni. Una volta diplomata, insegnò nella scuola Elementare di Lissago e fece parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dall’Aglio, ente gestore della scuola dell’infanzia, dal 1968 al 2008.

Fu tra le fondatrici del comitato “Maria Letizia Verga” che, nel corso degli anni, ha creato una vera e propria “alleanza terapeutica” tra operatori sanitari, malati, genitori e la comunità, affiancando l’attenzione alla cura dei bambini colpiti dalla leucemia a quella per le famiglie, al fine di alleviarne le difficoltà pratiche e psicologiche.

Il Comitato nacque a seguito di un’iniziativa delle maestre della scuola elementare di Lissago, frequentata dalla piccola Maria Letizia. Con l’aiuto degli atleti di Lissago basket e dell’associazione genitori, venne organizzata la prima “Camminata dei fiori”, una gara amatoriale tra i prati che incorniciano il rione, alla quale parteciparono le maestre, gli scolari e le loro famiglie, la famiglia Verga e tanti amici e conoscenti. La camminata, dal 1979 ad oggi, è un appuntamento annuale al quale partecipa tutta la popolazione e si affianca ad altre manifestazioni ed eventi che si svolgono in altri luoghi, con il desiderio di ”guarire un bambino in più” .

La maestra Rosangela si dedicò con grande passione all’insegnamento, alla pittura, alla ricerca e allo studio del territorio, fu coinvolta anche dall’assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Varese per accompagnare le scolaresche nella lettura delle città e del territorio dal punto di vista geografico, storico e artistico.

Raccolse le sue memorie e le sue riflessioni in un libro “Lissago e dintorni. Una storia per non dimenticare”, edito da Macchione nel 2015, un affresco vivo e toccante di una civiltà contadina che si sviluppò negli edifici rurali tipici “a corte”, dove la solidarietà e l’aiuto reciproco erano valori chiari, precisi e condivisi.

In occasione del Centenario della Scuola dell’Infanzia, contribuì alla stesura del libro “100 anni insieme 1916-2016” raccogliendo tutto il materiale d’archivio e descrivendo con grande precisione la storia, i ricordi e la breve biografia del fondatore, il Barone Giuseppe Baroffio. Organizzò con grande passione il materiale raccolto nel corso degli anni e donato dalle famiglie lissaghesi nel piccolo Museo della civiltà agricola che ha sede nella Curt Grande di Lissago.

In occasione delle ultime iniziative del Comune di Varese per Nature Urbane si rese sempre disponibile a raccontare la storia della castellanza di Lissago e dei mestieri dei suoi abitanti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione scuola materna, il direttivo dell’Associazione pro scuola materna, tutte le dipendenti della scuola si uniscono al ricordo della “grande maestra” che con passione e cuore ci è sempre stata vicina.