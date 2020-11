Aeroporto quasi vuoto, Malpensa presta un’ambulanza agli ospedali del territorio

Malpensa mette a disposizione un’ambulanza per gli ospedali del territorio, l’area tra Gallarate e Busto Arsizio.

Come già la scorsa primavera, anche in questo lockdown la Sea – gestore degli aeroporti milanesi – ha voluto confermare il suo supporto al territorio consegnando una delle ambulanze dell’aeroporto di Milano Malpensa all’ASST Valle Olona, l’azienda sanitaria che gestisce gli ospedali di Gallarate, Busto Arsizio, Somma Lombardo e Saronno.

Visto il forte calo dei voli di quest’ultimo mese, soprattutto dopo la dichiarazione della Lombardia come zona rossa, Sea ha potuto dare in comodato d’uso gratuito questa ambulanza avendone comunque a disposizione un numero (cinque mezzi di soccorso) che ha permesso di prestarne una in un momento così delicato.