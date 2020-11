Al museo Gianetti la cultura non si ferma ma si sposta sui social con un percorso su Rodari

In ottemperanza delle disposizioni dell’ultimo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19, e fino a nuove indicazioni, il Museo della Ceramica G. Gianetti rimarrà chiuso al pubblico fino al 3 dicembre 2020. Sono quindi sospesi tutti gli eventi, i laboratori e la vendita e rinnovo dell’Abbonamento Musei Lombardia.

In un periodo difficile come questo i responsabili dell’ente hanno deciso di non fermarsi: «Crediamo che la Cultura sia ancora più importante, per comprendere il nostro tempo, per far nascere delle nuove prospettive, per dare sollievo al nostro sentire. Non potendoci incontrare di persona vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social, e a scriverci: messaggi, richieste, domande, curiosità. I Musei sono chiusi solo fisicamente, noi ci siamo! Vi aspettiamo quindi oggi sabato 7 novembre alle ore 18 per la Diretta sulla nostra pagina Facebook di “L’altro Rodari. Percorso tra illustrazioni e poesie”».

In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, il Museo della Ceramica G. Gianetti con il Museo dell’Illustrazione di Saronno, ha organizzato un percorso ispirato all’autore. L’allestimento prevede un itinerario scenografico, interattivo e didattico dedicato ai bambini che permetterà loro di riscoprire le opere di Gianni Rodari attraverso libri e illustrazioni, affiancato a dei focus dedicati agli adulti con alcune poesie dell’autore meno conosciute e riferimenti alla rivista “Pioniere” da lui fondata.

PROGRAMMA della diretta

ore 18.00 apertura e saluti delle autorità.

Interviene la dott.ssa Laura Succi, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Pari opportunità e Marketing territoriale del Comune di Saronno.

A seguire:

Mara De Fanti, Direttore Museo della Ceramica G. Gianetti

Pietro Zanardi, Museo dell’Illustrazione di Saronno

Team dello Spazio Mavalà, Saronno

Per accedere alla pagina clicca QUI

L’allestimento rimarrà “pronto” per essere fruito dal vivo appena possibile. Nel frattempo sui social (facebook, Instagram, Youtube) verranno pubblicati dei brevi video di presentazione e verranno organizzati degli incontri virtuali con i bambini per raccontare e giocare con Rodari. A questo proposito vi daremo in seguito maggiori informazioni per come iscrivervi.

Con il Patrocinio di: Comune di Saronno

Per informazioni sulle proposte per i bambini: didattica@museogianetti.it