Al Sereni di Laveno un open day a distanza per scegliere il proprio futuro

Il Liceo Sereni di Laveno Mombello (plesso distaccato del Liceo Sereni di Luino) aprirà virtualmente le sue porte agli aspiranti nuovi iscritti: l’appuntamento è per venerdì 11 dicembre e per partecipare basterà collegarsi alla pagina Facebook di VareseNews dove l’evento verrà trasmesso in diretta.

Sarà un’occasione di incontro e di scambio, seppure a distanza, per conoscere il preside David Arioli, i docenti e l’offerta formativa.

IL LICEO

Nato nel 2004 come Liceo Scientifico sperimentale ad indirizzo biologico, il Sereni di Laveno Mombello è oggi una realtà consolidata e ben radicata sul territorio.

L’offerta formativa si articola su due corsi di studi: il Liceo Scientifico opzione scienze applicate e il Liceo delle Scienze Umane, ad indirizzo economico-sociale.

Il percorso di studi liceale intende fornire agli studenti una formazione culturale che non si esaurisca nelle conoscenze e nelle abilità, ma che consenta lo sviluppo di uno spirito critico e la partecipazione consapevole e attiva alla vita sociale.

In quest’ottica si inquadra il ventaglio di attività che vedono sia una valorizzazione delle risorse interne (Corsi di microbiologia, Progetto Teatro, corsi che spaziano dalla fotografia al disegno), sia la collaborazione con enti esterni.

Sono stati realizzati progetti con il Politecnico di Milano per il corso di Scienze Applicate, con l’Università dell’Insubria in ambito letterario, storico e filosofico e si sono realizzati eventi in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Laveno Mombello, con Legambiente e con la Cooperativa Agrisol.

Le dimensioni dell’istituto e il numero ridotto degli studenti (circa 250 per il corrente anno scolastico) hanno favorito la nascita di una comunità particolarmente accogliente ed inclusiva, in cui ci si sente parte di una grande famiglia. Questo consente ai ragazzi di affrontare l’impegnativo quinquennio di studi in un clima sereno che stimola la motivazione e favorisce l’apprendimento.

A supporto dell’attività didattica sono presenti tre laboratori: il laboratorio di chimica e biologia, particolarmente attrezzato, il laboratorio di fisica ed un laboratorio di informatica completamente rinnovato lo scorso anno.

Per saperne di più sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di VareseNews in programma per venerdì 11 novembre dalle 18 alle 19.30.

CONTATTI

Liceo Sereni

Via Labiena, 86, 21014 Laveno-Mombello (nel centro della cittadina lacustre, a pochi passi dalle stazioni ferroviarie)

T.: 0332 667003