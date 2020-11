Al Tigros di Ferno ingressi scaglionati per chi abita negli altri comuni

Ingresso scaglionato al supermercato Tigros di Ferno in base al comune di provenienza: questa l’ordinanza del sindaco, Filippo Gesualdi, in vigore da ieri, lunedì 9 novembre.

La limitazione non riguarda gli abitanti di Ferno, bensì gli acquirenti provenienti da altri comuni, Cardano al Campo e Samarate, che ritengono il supermercato un punto di riferimento per l’acquisto dei generi alimentari.

Ecco le giornate di accesso:

Lunedì: Cardano al Campo

Martedì: Samarate

Mercoledì: Cardano al Campo

Giovedì: Samarate

Venerdì: Cardano al Campo

Sabato: Samarate

Domenica: libero accesso

In caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00.

Si ricorda che da Dpcm è possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.