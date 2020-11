Alberi travolti dal maltempo: il Comune di Varese stanzia i fondi per rimuoverli

Ottantaquattro alberi sradicati, cui vanno aggiunti altri sessantaquattro ora pericolanti e, quindi, da rimuovere. È il conto dei danni provocati, nell’area della “Cittadella di scienze della natura ‘Salvatore Furia’ – Osservatorio astronomico ‘Schiaparelli’” e lungo la strada che vi consente l’accesso, dal forte vento e dai temporali nella notte tra il 2 e il 3 ottobre. Uno sgombero di 148 abeti rossi, per il quale Palazzo Estense ha previsto interventi pari a 33.044,46 euro.

«Questo intervento – afferma l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – si è reso necessario perché gli alberi, allo stato attuale, impediscono sia l’accesso all’Osservatorio sia quello alle antenne radiotelevisive e agli impianti telefonici ed elettrici. Tutti servizi di pubblico interesse. L’Osservatorio e il Parco Campi dei Fiori sono beni comuni importanti per tutta la città e il danno ambientale che li ha colpiti è stato enorme; una vera calamità naturale. Per questo abbiamo usato le risorse del fondo di riserva per le emergenze, comunicandolo alla Regione e chiedendo poi un successivo ristoro. Ci vorrà tempo per sistemare tutto, ma lavorando insieme riusciremo a riportare questo bellissimo angolo della nostra Varese al suo quotidiano splendore».

Durante quella notte il vento raggiunse la velocità di oltre 112 chilometri orari e, venerdì 2 ottobre, caddero più di 102 millimetri di pioggia. Gli alberi danneggiati sono migliaia nell’intero Parco Campo dei Fiori e i 148 cui si riferisce l’intervento di Palazzo Estense sono quelli all’interno della proprietà comunale.