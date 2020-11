Alfieri (PD): “L’amministrazione Vincenzi ha lasciato una Provincia migliore di come l’ha trovata”

«Non mi piace fare polemica ma ieri il Presidente della Provincia e i consiglieri di centrodestra hanno superato il limite attaccando l’ex presidente Gunnar Vincenzi “colpevole” di aver salvato l’ente dal fallimento», dichiara il senatore del Partito Democratico, Alessandro Alfieri.

«Alla squadra di Vincenzi il nostro territorio deve solo gratitudine – continua -. Allora ero Consigliere Regionale e seguì molto da vicino la vicenda: un pesante disavanzo scoperto nel bilancio dopo pochi mesi dall’insediamento, la drammatica decisione di provare ad evitare il fallimento dell’ente e di negoziare un piano di rientro con il Ministero degli interni da oltre 50 milioni di euro, i sacrifici che sono stati chiesti ai dipendenti e ai 139 Comuni, il taglio a tutti i contributi e le sovvenzioni che erogava Villa Recalcati sul territorio. E poi la Corte dei Conti che certificò l’enorme disavanzo, l’indagine della Procura di Varese che portò al rinvio a giudizio di quattro persone e un processo ancora in corso al Tribunale di Varese. Possibile che i Consiglieri di centrodestra non sapessero queste cose? Bastava chiederle a Marco Magrini ex vicepresidente di Vincenzi voluto tanto ora in maggioranza. Gunnar Vincenzi e la sua amministrazione lasciarono una Provincia migliore di come l’avevano trovata, piegata dal disavanzo e da una sbagliata riforma Delrio, auguro a questa amministrazione di saper fare lo stesso».