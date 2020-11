Alle Fontanelle, Esercito in azione con l’operazione Igea per arrivare a 1200 tamponi

Saranno sette le postazioni, da domani martedì 10 novembre, al punto tamponi di Fontanelle gestito da Ats Insubria.



Con l’arrivo dell’Esercito che ha montato e gestirà tre tensostrutture all’interno dell’operazione denominata “Igea”, la capacità di indagine messa in campo a Ats in quest’area sarà di 1200 tamponi al giorno.



Un flusso importante che va a sommarsi agli altri punti distribuiti sul territorio daVarese in via Rossi e Via Monte Generoso, a Busto Arsizio a MalpensaFiere e allo scalo di Malpensa.

Ieri, domenica, sono stati eseguiti 718 tamponi mentre oggi, nelle 4 postazioni attive ne sono stati fatti 921 ( invii dai medici di medicina generale o per fine quarantena) oltre ai 209 del circuito scolastico.

Una mole di lavoro enorme che, a volte, crea incolonnamenti: la raccomandazione è di rispettare l’orario assegnato per evitare di creare incolonnamenti e attese inutili,