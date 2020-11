All’ospedale di Varese pronte 18 nuove postazioni di terapia intensiva

“Correre più veloci del virus”. In quattro giorni il personale tecnico dell’Asst Sette Laghi ha trasformato una parte del blocco operatorio dell’ospedale di Varese in una terapia intensiva con 18 postazioni.

Un lavoro complesso che proseguirà con un ulteriore impegno da parte di medici e personale sanitario, infermieri e oss, in una corsa costante per evitare che manchi l’assistenza a uno solo dei pazienti che continuano a presentarsi in pronto soccorso: « Ci auguriamo che restino così, vuote. Ma preferiamo essere pronti e continuare a correre più veloci del virus»

I lavori iniziati 4 giorni fa

Seicento posti ricavati in poche settimane e la riorganizzazione pensata dalla direzione e attuata dal personale continua in una corsa dove il personale lavora senza sosta, saltando riposi e ferie, con grande spirito di sacrificio