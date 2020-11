Altro che “spelacchio”, a piazza del Popolo a Roma arriva un abete di Mombello

Chiamarlo “Spelacchio” è ingeneroso. L’albero che abbellirà piazza del Popolo a Roma, un grosso abete “nordmanniana”, è davvero un bell’albero. Questa mattina, sabato 28 novembre, un team composto da personale del vivaio Speritini e da una ditta specializzata hanno caricato il grande abete su un gigantesco tir per trasportarlo a Roma dove verrà posizionato domenica sera.

Alto 23 metri questa volta l’albero non verrà “smontato” come è accaduto le altre due volte: i rami sono stati legati strettamente al tronco e una volta giunto a destinazione verranno riaperti, un po’ come accade con gli alberelli finti che togliamo dalle scatole riposte in cantina.

Il vivaio Spertini di Cittiglio è ormai diventato il fornitore ufficiale dell’albero di Natale della Capitale: questo è il terzo anno consecutivo che l’amministrazione romana acquista un albero coltivato a Mombello.

La sua chioma sarà illuminata l’ 8 dicembre con migliaia di luci led e decorata con 1.000 addobbi tra sfere e cristalli di neve.

Non resta che augurare un in bocca al lupo all’albero made in Varese che con la sua chioma elegante conquisterà di sicuro la capitale.