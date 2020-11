Anche Cardano si schiera per la giornata contro la violenza sulle donne

Un 25 novembre in versione social, senza incontri in piazza e manifestazioni in presenza. Ma Cardano al Campo partecipa alla Giornata contro la violenza sulle donne, giunta quest’anno alla 21° edizione.

«Quest’anno non faremo nessun assembramento» ha precisato subito l’assessore alle pari opportunità Meri Suriano. «Utilizzeremo i social per sensibilizzare; i commercianti cardanesi esporranno nelle vetrine qualcosa di rosso o la locandina che abbiamo ricavato dalla nostra panchina. Lancerò la proposta di usare la foto per qualche giorno come foto di Whatsapp o di un proprio profilo. Noi di maggioranza l’abbiamo già inserita».

«Spiace – aggiunge Suriano – che quest’anno, a causa del Covid, non siamo riusciti a collaborare con il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, peraltro capitanato da una sindaca donna».

La Giornata contro la violenza sulle donne

È stata istituita nel 1999 dall’ONU, ma le origini sono da ricercare più indietro. Nel 1960, quando le tre sorelle Mirabal furono uccise dagli agenti di Rafael Leonidas Trujillo, dittatore della Repubblica Dominicana. Attiviste del Movimento 14 giugno, furono assassinate il 25 novembre mentre tornavano da una visita in carcere dai rispettivi mariti.