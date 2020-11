Anche l’Università della terza età di Tradate attiva la didattica a distanza

La seconda ondata della pandemia di COVID-19 sta colpendo in maniera drammatica la nostra regione e ha costretto l’Università della Terza Età di Tradate ad interrompere le attività in aula. L’anno accademico era stato avviato all’inizio di ottobre con la speranza che l’adozione di tutte le misure anti-contagio previste dalle normative consentisse di proseguire senza problemi i corsi ma così non è stato. È venuto il momento anche per i nonni, quindi, di passare alla didattica a distanza.

Purtroppo le ordinanze regionali avevano già costretto a ridurre il programma didattico, limitando i laboratori ed evitando tutti i corsi di motoria (ginnastica, yoga, balli, ecc.) per la mancanza di locali adatti a svolgere le discipline in sicurezza. Anche la presenza in aula era stata dimezzata per garantire le distanze tra le persone.

In questa situazione le adesioni all’associazione si sono ridotte in maniera significativa, sia per l’offerta più contenuta (circa 100 corsi) sia per il timore di frequentare ambienti relativamente affollati, col rischio di contrarre il virus. Ora nonostante il blocco delle attività in presenza vogliamo dare un segnale di vitalità e di speranza ai nostri associati con l’organizzazione di didattica a distanza per la maggior parte dei corsi avviati.

Dopo le prime sperimentazioni possiamo confermare il notevole interesse dimostrato dai docenti e dagli associati che hanno partecipato numerosi ai corsi on line; questo ci induce a proseguire con questa modalità fino alla ripresa delle attività in aula, che ci auguriamo possa avvenire in un futuro non troppo lontano. Al momento i corsi che si svolgono a distanza sono circa 40 prevalentemente di cultura generale, lingue straniere, informatica. (qui il programma)

Per partecipare ai corsi on line è necessario essere iscritti all’associazione per l’anno accademico 2020-21; a chi è già iscritto verrà mandato via mail l’elenco dei corsi con i codici di accesso per l’uso della piattaforma MEET, largamente usata dalle scuole.

L’iscrizione è ancora possibile per chi non l’avesse fatta ad inizio anno tramite il sito www.unitretradate.it, dopo la registrazione al sito sarà possibile iscriversi ai corsi pagando la quota associativa tramite bonifico bancario che viene inviato via mail dopo la registrazione.

Per la modalità a distanza non c’è limitazione di posti e gli associati possono seguire tutti i corsi.

Invitiamo pertanto tutti coloro che volessero aderire al nostro programma didattico anche da casa, in massima sicurezza, per mantenere vivo l’interesse e la socialità in questo difficile momento, ad iscriversi alla nostra associazione e contribuire così al suo sostegno in attesa di tempi migliori.